Kuriose Werbung für Arendsee: Wenn die Mühle im See versinkt

Arendsee - Eine Kombination aus natürlicher Arendsee-Schönheit und den digitalen Möglichkeiten, Vergangenheit in die Gegenwart zu transportieren – so lässt sich ein neues Angebot beschreiben. Dieses ist am Steg neben dem Schiff Queen das ganze Jahr über kostenfrei nutzbar.