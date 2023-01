appell an Landwirte Ärger um Bäume am Feldrand: Abstand zwischen Feldern und Wegen zu gering

Der Ortsbürgermeister des Arendseer Ortsteils Kaulitz, Uwe Lahmann, richtet einen Appell an die Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt. Es geht um Bäume und Gehölze an ländlichen Wegen.