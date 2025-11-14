Große Säcke reichen nicht Laubflut in Arendsee: Wie die Gemeinde Arendsee die Einwohner unterstützt und welchen Ärger es gibt

Während die bunten Blätter am Arendsee Glücksgefühle auslösen, ist damit in der Stadt sowie in den Dörfern viel Arbeit verbunden. Nun kommt auch noch Ärger mit illegalem Müll hinzu.