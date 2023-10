Mechauer Werk würde Ware gern per Bahn transportieren

Arendsee. - Ein positives Fazit zog am Freitagabend der Vereinsvorsitzende von Die Bahn bleibt: „Es ist toll, dass ein Großunternehmen wie Jackon Insulation Mechau sich zur Schiene bekennt“, erklärte Rolf Schulze zum Abschluss des Treffens mit Interessenten im Flair Hotel Deutsches Haus in Arendsee. Logistikschef Bruno Graab bei Jackon hatte zuvor deutlich gemacht, dass die Firmenleitung im Gespräch mit Partnern sei, um die Material- und Warenlieferungen beispielsweise mit einem Schweizer Unternehmen von der Straße auf den Schienentransportweg zu verlegen. „Bevor wir aber eine Entscheidung dafür treffen können, müssen die Bedingungen klar sein, damit wir kalkulieren können“, betonte er. Zwar sei die GmbH sehr an alternativen und umweltfreundlichen Lösungen interessiert, aber zuerst müsse sich das Ganze auch wirtschaftlich rechnen.