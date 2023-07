Eine neue Verordnung sorgt in Arendsee für Irritationen. Denn diese würde auf den ersten Blick wesentlich mehr Arbeit für Organisatoren von Seniorentreffs und Fußballspielen bedeuten.

Veranstaltungen für Senioren, wie hier in der Arendseer Begegnungsstätte, gibt es alle paar Wochen in verschiedenen Ortsteilen.

Arendsee - „Wer eine öffentliche Veranstaltung durchführen will, hat dies der Stadt Arendsee mindestens vier Wochen vor Beginn anzuzeigen.“ Dieser Satz aus der neuen Gefahrenabwehrverordnung rief Frank Schumann beim jüngsten Ordnungsausschuss auf den Plan.

Der Ortsbürgermeister von Höwisch wollte wissen, wie sich dies auf die Praxis auswirkt. Denn laut der Formulierung müsste auch jeder Seniorentreff, der in einigen Ortsteilen monatlich angeboten wird, vorher angemeldet werden. Dieses ziehe einen großen Aufwand nach sich. Doch Haupt- und Ordnungsamtsleiter Michael Niederhausen konnte beruhigen. Nach dem Satz wird erklärt, wer davon ausgenommen ist. Sollten bei den Veranstaltungen weniger als 200 Gäste erwartet werden, muss niemand im Rathaus Bescheid geben. Da diese Zahl bei Seniorentreffs rund um den Arendsee so gut wie nie erreicht wird, bleibt also alles beim Alten. Ausgenommen sind übrigens auch sportliche Veranstaltungen, die regelmäßig stattfinden.

Bürokratischer Aufwand

Ansonsten hätten zum Beispiel der Sportverein Arendsee und Rot-Blau Sanne mit Blick auf die Fußballspiele wesentlich mehr zu tun. Doch diese Arbeit bleibt den Ehrenamtlichen auch in Zukunft erspart.

Neu in dem Entwurf ist bekanntlich die Anleinpflicht für Hunde. Diese soll auf alle Dörfer ausgeweitet werden. Ausnahmen bestehen nur für speziell ausgebildete Vierbeiner, die zum Beispiel Blinden im Alltag zur Seite stehen. Ob dies so kommt, entscheidet der Stadtrat während seiner nächsten Sitzung. Diese beginnt am Dienstag, 11. Juli, um 19 Uhr im Saal der Zießauer Gaststätte Zur Wildgans. Einwohner können die Fragestunde nutzen.