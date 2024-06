Freizeit, Umwelt und Tierwelt Tierische Exoten am Arendsee: Nandus sorgen für Aufsehen in Zießau

Am Arendsee können Besucher nun Nandus beobachten, die auf einer eingezäunten Wiese in Zießau leben. Neben erwachsenen Tieren gibt es auch acht Küken. Spaziergänger in der Atmark sind begeistert von den exotischen Vögeln.