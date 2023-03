Neue Brunnen sollen Löschwasser in Arendsee sichern

Wenn die Feuerwehren in der Einheitsgemeinde Brände löschen müssen, soll neue Löschbrunnen die Wasserversorgung sichern .

Arendsee - Was lange währt, wird gut: Die Fördermittel für sechs Löschbrunnen in der Einheitsgemeinde Arendsee sind bewilligt. 120 000 Euro sicherte das Land über das Amt für Flurneuordnung, Dorferneuerung und Forsten zu. Darüber informierte Bürgermeister Norman Klebe zu Beginn der Stadtratssitzung am Dienstagabend.