Aus einem traditionellen Holzstandort wird in Arendsee ein vielfältiges Gelände mit Freizeitaktivitäten und einer Nahrungsalternative.

Neuer Standort mit Gewerbe in Arendsee: Kampfsportschule, Heuschrecken und Buggys.

Arendsee. - Der Geschäftsmann Sancho Müller ist sehr umtriebig, sprach in den vergangenen Monaten mit der Volksstimme über verschiedene Betriebsziele und hat diese auch umgesetzt beziehungsweise angeschoben. Bei der Vielfalt der Angebote auf dem Grundstück an der Seehäuser Straße nahe des Ortsausgangs in Richtung Genzien kann für Außenstehende schnell der Überblick verloren gehen. Ein öffentlicher Plan sorgt künftig für Klarheit.