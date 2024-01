Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schweinezucht in Binde, Terrasse im Strandbad und das neue Feuerwehrgerätehaus für Fleetmark: Viele Themen beschäftigen die Region Arendsee auch im neuen Jahr. Bürgermeister Norman Klebe bezieht Stellung zu den aktuellen Entwicklungen.Der Fördermittelbescheid des Landes Sachsen-Anhalt für das neue Feuerwehrgerätehaus in Fleetmark (750.000 Euro) gehört zu den finanziellen Erfolgsmeldungen 2023. Wann wird in dem Arendseer Ortsteil mit einem Baubeginn zu rechnen sein?Norman Klebe: Das Bauamt bereitet die Ausschreibungen für die ersten Baulose (insbesondere Rohbau) mit den Fachplaner vor. Ich gehe davon aus, dass wir noch im ersten Quartal mit den Arbeiten starten werden – immer vorausgesetzt, es bewerben sich auch Baufirmen. Fest steht, dass der Komplettbau Ende März 2025 fertiggestellt sein muss. Der Bau der Seeterrasse im Strandbad als Ersatz für die Tribüne ist ins Stocken geraten, da es mit Blick auf den Belag innerhalb der Kommunalpolitik unterschiedliche Auffassungen gibt. Wie geht es mit diesem Projekt weiter?Bei einem Bauausschuss waren die Mitglieder nicht mit dem ausgeschriebenen Material (Metallgitterroste) einverstanden. Folglich musste die Ausschreibung aufgehoben werden, und eine Vergabe erfolgte nicht. Es war der Wunsch, dass verschiedene Materialien (WPC, Kunststoff, Metall usw.) ausgeschrieben werden sollen. Dies wird nunmehr veranlasst. Mit Vorlage der Ergebnisse einer neuerlichen Ausschreibung sollte der Auftrag erteilt werden können. Fraglich ist allerdings, in welchem Kostenrahmen man sich bewegt. Nach Informationen des Bauamtes und des Planers wäre die Gitterrostvariante vom Material her die Günstigste gewesen. Es bleiben daher die Ergebnisse der neuen Ausschreibung abzuwarten.