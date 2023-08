Freizeit und Natur Partys sorgen am Arendsee für Ärger:Wo darf gegrillt werden?

Die Frage, was sollte am Arendsee möglich sein und welche Aktivitäten sind gefährlich/störend, ist in der Bevölkerung Thema. Unter anderem auf der Festwiese wird gerne - auch mit offenen Feuer - gefeiert.