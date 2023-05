Ein 70 Jahre alter Autofahrer hat in Arendsee einen Polizeieinsatz ausgelöst. So viele Promille maßen die überraschten Beamten bei ihm.

Polizeieinsatz wegen Senior in Arendsee: Mit unglaublicher Promille-Zahl am Steuer

Ein betrunkener Mann ist in Arendsee in der Straße Drei Eichen bei einem Unfall seinen Führerschein losgeworden. Er hatte über vier Promille im Blut. Symbolbild:

Arendsee (vs) - Zu einem Einsatz der besonderen Art ist die Polizei am Sonnabendabend in die Straße Drei Eichen in Arendsee gerufen worden. Dies teilen die Beamten mit.

Demnach fuhr zunächst ein 70-jähriger Peugeot-Fahrer in Schlangenlinien über Bordstein und Grünstreifen, hielt an, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr gegen einen Altglascontainer. Beim Eintreffen der Polizei vor Ort stellte sich heraus, dass der Senior mit über 4 Promille am Steuer gesessen hatte. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Der 70-Jährige musste seinen Führerschein abgeben.