Die Promenade ist für Fußgänger und Radfahrer vorgesehen. In den vergangenen Jahren wurde der Bereich immer wieder mit Autos genutzt. Dem will die Stadtverwaltung einen Riegel vorschieben.

Poller: Promenade am Wasser nur für Fußgänger und Radfahrer

Weniger Autos am Arendsee

Ein Wohnmobil direkt am Arendseer Seeweg und unweit der Wasserkante: Dies soll der Vergangenheit angehören.

Arendsee - Mal schnell mit dem Auto runter zum See, bis an die Wasserkante und von dort den Sonnenuntergang anschauen. Dies kam in der Vergangenheit immer mal wieder vor. Auch, weil dies auf den Zufahrten aktuell problemlos möglich ist.