Arendsees stellvertretender Ortswehrleiter Kevin Lahmann zeigte Schülern, was sich im großen Kamaz-Tanklöschfahrzeug so alles befindet.

Arendsee - Einsatz wird bei den verschiedensten Notfallsituationen von den Mitgliedern der Feuerwehren gefordert. Diesen brachten sie ebenfalls bei Brandschutztagen im Kinder- und Jugenderholungszentrum (KiEZ) engagiert ein. Nach den fünften Klassen der Ganztags- und Gemeinschaftsschule Theodor Fontane schauten die vierten Klassen der Grundschule vorbei.

Und sie wurden lautstark begrüßt. Die Freiwilligen lenkten drei Fahrzeuge der Arendseer Wehr mit Blaulicht und Martinshorn auf das Areal. Dort erfuhren die Mädchen und Jungen Grundlagen. Sie lernten nicht nur, wie ein Verteiler funktioniert, sondern auch, wie schwer er ist.

„Das ist ja Gewichtheben. Dürfen auch Dünne bei der Feuerwehr mitmachen?“, fragte ein Junge und bekam von Vize-Ortswehrleiter Kevin Lahmann zur Antwort: „Jeder ist willkommen.“

Sven Knoche (von links/DRK-Kreisvorstand), Tabea Schumacher, Carsten Borchert (KiEZ-Vereinsvorsitzender), Kirsten Hohmeyer und Schülerin Josefine Brückner packten das Material aus. Foto: Fontane-Schule

Jugendwartin und KiEZ-Mitarbeiterin Tabea Schumacher machte kein Geheimnis daraus, dass Nachwuchskräfte gesucht werden. Die Feuerwehr wurde den Schülern praktisch nähergebracht. Sie durften live und in der ersten Reihe miterleben, wie eine vermeintlich hilfebedürftige Person im Keller liegt. Die Einsatzkräfte retteten sie unter schwerem Atemschutz. Anfassbar wurde auch die Technik erläutert. Ortswehrleiter Robert Katke erklärte zum Beispiel, wie mit Schere und Spreizer Menschen aus Autos befreit werden.

Kinder ab zehn Jahren, die sich noch mehr für die Jugendwehr interessieren, können jeden zweiten Freitag im Monat ohne Scheu einfach im Gerätehaus des Luftkurortes vorbei schauen. Und zwar um 16.30 Uhr. „Wir bieten am Anfang drei Schnuppernachmittage an. Danach können sie sich entscheiden“, schilderte Tabea Schumacher.

Sie war jüngst auch gemeinsam mit KiEZ-Geschäftsführerin Kirsten Hohmeyer in der Fontane-Schule, um eine Spende in Empfang zu nehmen. Dort leitet sie die Arbeitsgemeinschaft Schulsanitätsdienst. Diese hilft bei kleineren Blessuren und leistet bei größeren Unfällen sofort Hilfe, bis der Rettungsdienst vor Ort ist. Das Deutsche Rote Kreuz unterstützt mit Material und als Kooperationspartner. Denn möglichst vielen Kindern und Jugendlichen sollen die richtigen Handgriffe, die im Ernstfall Leben retten können, in Fleisch und Blut übergehen. Den Schulsanitätsdienst gibt es an der Fontane-Bildungsstätte seit 2021.