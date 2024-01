Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Arendsee - Es ist vollbracht: Bei idealem Wetter wurde die 60 Tonnen schwere „Queen Arendsee“ auf die Slipanlage gesteuert und mit Hilfe zweier Winden an Land gezogen. Auf Grund des niedrigen Wasserstandes des Arendsees konnte das Schiff mehrere Jahre nicht neben der großen Anlegemole an Land geholt werden. Doch durch die Niederschläge in den vergangenen beiden Monaten ist der Wasserspiegel des Arendsees um gut 20 Zentimeter gestiegen, so dass das Schiff in sein Winterquartier gebracht werden konnte. Dies ist wichtig, da es so vor eventuellem Eisgang geschützt ist. Vielen Arendseern ist die spektakuläre Rettungsaktion am 6. April 1996 in Erinnerung, als die „Queen“ nur durch Sprengung der Eismassen vor dem Zerdrücken gerettet werden konnte.