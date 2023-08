Geschäfte, in denen es speziell um Handarbeit geht, waren in vielen altmärkischen Orten einst vorhanden. Doch diese Zeit scheint vorbei – aber nicht in Arendsee. Dort gibt es neben der Wolle auch die passenden Strickideen.

Wirtschaft: Unternehmerin geht in die Schule

Arendsee - Sie ist eine der Letzten ihres Standes: Im Geschäft von Karola Böttcher an der Arendseer Friedensstraße dreht sich alles um Wolle sowie weiteres Handarbeitszubehör. Und nicht nur in einem Regal, sondern komplett.

„Man muss den Laden mit Herz betreiben. Allein auf die Zahlen geschaut gehe dies nicht mehr“, betont die Unternehmerin. Die Konsequenz: verkürzte Öffnungszeiten. Diese Zeit nutzt sie, um der Jugend das Thema Handarbeit engagiert näherzubringen. Und zwar in Form von Kursen in der Ganztags- und Gemeinschaftsschule Theodor Fontane. Ziel ist es keinesfalls, viele neue Modeschöpfer auf den Weg zu bringen, sondern praktische Alltagshilfe in den Fokus zu rücken.

Wenn ein Schüler mit ein paar Tipps von ihr seine löcherige Jackeninnentasche selbst repariert und die auf der anderen Seite zu Hause gemeinsam mit der Oma auf Vordermann bringt, dann weiß sie, sie habe alles richtig gemacht. Da das Interesse in der Bildungsstätte wächst, wurden sogar Nähmaschinen angeschafft.

Neuen Schwung für die Knüddelstube, ihre Herzensangelegenheit, bringen auch die Frauen der Handarbeitsgruppe. Wie treu sie ihr sind, erlebte die Unternehmerin erst wieder vor Kurzem. Durch einen Wasserschaden war der Aufenthaltsraum nur eingeschränkt beziehungsweise nicht nutzbar. Somit fielen die Treffen aus, aber der Kontakt blieb. Die Frauen sprachen sich ab und kamen einzeln in die Knüddelstube, um dort dem Hobby zu frönen.

Dieser ist von der Innenstadt aus betrachtet am äußeren Ende. „Für Kunden, die zum Beispiel vom Campingplatz kommen, bin ich aber die Erste“, meinte Karola Böttcher schmunzelnd. Und während die verregnete Ferienzeit manch einem die gute Laune vermiest hat, stieg diese in der Knuddelstube an. Denn als Alternative zum Baden setzten einige Urlauber auf Handarbeit, insbesondere Stricken. Da sie die nötigen Utensilien aber zu Hause gelassen hatten, war das Arendseer Geschäft ihre Anlaufstelle.

Stopfen von Socken im Trend

„Dass es solche Läden überhaupt noch gibt“ – diesen Satz hört die Unternehmen des Öfteren. Genauso wie den Wunsch, ein gestricktes Schmuckstück aus dem Schaufenster erwerben zu wollen. Aber dies ist nicht der Zweck der Dekoration. Diese soll deutlich machen, was aus Wolle entstehen kann und Inspiration geben. Damit hebt sich Karola Böttcher zum Beispiel von Kaufhäusern ab, die oftmals nur die schlicht wirkenden Utensilien verkaufen.

Während der Regentage kam zum Beispiel die Dekoration mit der Aufschrift „Mistwetter“ gut an. „Mir reicht’s, ich geh stricken“ – auch dieser Spruch sorgt für jede Menge Neugierde. Und wer neugierig den Laden betritt, der geht oftmals nicht mit leeren Händen raus.

Wieder im Trend ist neben der Handarbeit allgemein übrigens auch speziell das Stopfen von löchrigen Socken. Trotzdem nimmt die Zahl der Handarbeitsläden weiter ab. In Arendsee gibt es aktuell sogar das Gerücht, die Knüddelstube stehe vor dem Aus. „Das stimmt nicht. Und wenn ich mal irgendwann schließen sollte, würde ich das sofort zum Beispiel mit einem Aushang am Fenster öffentlich machen“, betonte die Unternehmerin. Sie wird sich gemeinsam mit Sibylle Grünwald auch in diesem Jahr wieder sehr stark bei der ehrenamtlichen Aktion Weihnachten im Schuhkarton einbringen.