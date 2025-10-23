Streit um Haushalt 2025 Schlappe für den Altmarkkreis Salzwedel: Arendsee bekommt vor Gericht recht
Die Einheitsgemeinde Arendsee setzt sich in Sachen Haushalt 2025 beim Verwaltungsgericht durch. Mit der Genehmigung wird täglich gerechnet – was dies für Einwohner bedeutet.
23.10.2025, 13:30
Arendsee. - Der Altmarkkreis Salzwedel hatte den Haushalt der Einheitsgemeinde Arendsee für 2025 nicht genehmigt. Das Verwaltungsgericht entschied nun und stellt klar, die Kommunalaufsicht darf nicht in die Hoheit einer Gemeinde eingreifen.