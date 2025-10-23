Die Einheitsgemeinde Arendsee setzt sich in Sachen Haushalt 2025 beim Verwaltungsgericht durch. Mit der Genehmigung wird täglich gerechnet – was dies für Einwohner bedeutet.

Schlappe für den Altmarkkreis Salzwedel: Arendsee bekommt vor Gericht recht

Verwaltung und Kommunalpolitik sollten den Rotstift ansetzen und mit Blick auf die Finanzsituation noch mal rechnen. Diese Forderung des Kreises ist zumindest für 2025 vom Tisch.

Arendsee. - Der Altmarkkreis Salzwedel hatte den Haushalt der Einheitsgemeinde Arendsee für 2025 nicht genehmigt. Das Verwaltungsgericht entschied nun und stellt klar, die Kommunalaufsicht darf nicht in die Hoheit einer Gemeinde eingreifen.