Einkaufen von Lebensmitteln Schokolade, Wurst und Käse vor der Haustür: Arendseer Senioren setzen auf fahrende Händlerin

In einem riesigen Warensortiment das Passende finden und an der Kasse keine Sekunde trödeln: Dies läuft bei Lindas Minilädchen anders. Persönliche Gespräche bilden das Salz in der Suppe.