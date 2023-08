Arendsee - Bewegung und Genuss: Beides wird bei zwei verschiedenen Veranstaltungen am kommenden Wochenende ins Blickfeld gerückt. Sportler messen sich an beiden Tagen beim Bankdrücken und Kreuzheben. Am Sonntag geht es im Strandbad ums Schwimmen.

Die Triathlonfüchse Osterburg stemmen die dritte Auflage des Freiwasserschwimmens Open Water Arendsee. Mit verschiedenen Strecken für unterschiedlichste Ambitionen und Leistungsstärken wollen die Ausrichter sowohl Anfängern als auch erfahrenen Athleten gerecht werden. Sie variieren von 50 Metern bis 3,8 Kilometer.

Den altmärkischen Sommer in Gläser füllen

Der dritte Höhepunkt am Sonntag führt Gäste nach Neulingen. Auf dem dortigen Landhof wird erstmals ein Marmeladenwettbewerb mit Selbstgemachtem für einen Gaumenschmaus sorgen. Das Fest beginnt um 10 Uhr. Von 11 bis 14.30 Uhr werden Marmeladen sowie Gelees verkostet und bewertet. Die Preisverleihung erfolgt um 15.30 Uhr. Bereits ab 13.30 Uhr spielt die Band Schwarzbrand. Ein Natur-Workshop (13 bis 16 Uhr) unter dem Motto „Den Sommer in Gläser füllen“ gehört ebenfalls zum Tag. Genauso wie Gartenführungen ab 11 und 16.30 Uhr. Für den Workshop sind Anmeldungen nötig, Telefonnummer 039384/98 56 08 oder per Mail (presse@landhof-neulingen.de).

Ein Wochenende später wird erneut im Strandbad ein Sporthöhepunkt steigen. Der Wassersportverein erfüllt gemeinsam mit Veranstaltungsprofi Norman Witych sowie der Luftkurort Arendsee GmbH die Tradition des Drachenbootrennens mit neuem Leben. Neben Wettfahrten soll ein Rahmenprogramm Besucher erfreuen. Dazu gehören Live-Musik sowie Tanz.

Ausblick auf einige Höhepunkte

Offene Internationale Ostdeutsche Meisterschaften im Bankdrücken und Kreuzheben: Sonnabend, 19., und Sonntag, 20. August, ab jeweils 13 Uhr im Strandbad.

Marmeladenwettbewerb und Gartensommer: Sonntag, 20. August, ab 10 Uhr auf dem Landhof Neulingen.

Open-Water-Schwimmwettkampf: Sonntag, 20. August, ab 10 Uhr im Strandbad (Steganlage).

Drachenbootfest: Sonnabend, 26. August, ab 9.30 Uhr im Strandbad Arendsee.

Altmärkisches Musikfest mit Duo-San (szenische Lesung): Sonnabend, 2. September, ab 17 Uhr in der Kirche Fleetmark.

Dessauer Simsonrennen: Sonnabend, 9. September, ab 14 Uhr.

Kleiner Kartoffeltag Neulingen: Sonnabend, 16. September, ab 10 Uhr.

Rasant wird es am Sonnabend, 9. September, auf einem Feld nahe Dessau zugehen. Ehrenamtliche der Region sorgen mit dem Simsonrennen für einen bunten Mopedtag. Auf dem Feldbereich neben der Rennstrecke wird in gewohnter Weise für das kulinarische Wohl der Gäste gesorgt. Bei gutem Wetter sind zudem Rundflüge möglich.

Nicht auf einem Feld, aber landwirtschaftlich geprägt wird das Neulinger Spektakel am 16. September das Dorf beleben. Der Kleine Kartoffeltag mitten im Ort bietet nicht nur die Möglichkeit, sich mit der runden Knolle einzudecken. Historische Technik wird bei Freunden der alten Maschinen für leuchtende Augen sorgen.