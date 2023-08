Die Naturgewalten haben am Arendsee zugeschlagen. Die Krone einer Trauerweide ist zerbrochen. Der Baum umrahmte so manches Fotomotiv.

Arendsee - Schreck in der Morgenstunde am Dienstag für Anwohner an der Bleiche und erste Jogger auf dem Seerundkurs: Der berühmte Liebesbaum am Arendsee ist dem Sturm der Nacht vom Montag zum Dienstag zum Opfer gefallen. Die große alte Trauerweide hat ihre Krone verloren. Diese liegt links und rechts neben dem Stamm, der das Gewicht wohl nicht mehr stemmen konnte.

Mit Stärke sechs bis sieben war der Wind über das Wasser aufs Land getroffen. Auch am Dienstagvormittag brauste es heftig, und die Wellen schlugen hoch mit weißen Gischtkronen.

Das Aus des Liebesbaumes ist auch für alle, die sich über Jahrzehnte an der Weide fotografieren ließen - ob bei Hochzeiten, Verlobungen, Familientreffen oder anderen Gelegenheiten – ein Verlust. So manches Liebespärchen fand sich dort zum ersten oder wiederholten Stelldichein zusammen. Vor einigen Jahren hatte der Baum schon einmal unter den Naturgewalten zu leiden. Ein Blitz hatte eingeschlagen. Ein Zweig hatte Feuer gefangen und war abgebrochen.

Magische Anziehungskraft bleibt erhalten

Trotzdem übte der Ort direkt am Ufer noch eine magische Anziehungskraft auf Spaziergänger und Badegäste aus. Die Sitzbänke, auch die neu aufgestellten Liegen, sind in der Saison ständig belegt. Auf der Wiese tummeln sich Sonnenanbeter, Familien und Kindergruppen vor und nach dem Baden.

Da störte auch der stark gesunkene Pegel und das Niedrigwasser nicht. Da, wo noch bis 2018 das Wasser Schilf und Steine bedeckte oder umspülte, herrscht heute Trockenheit. Dort wächst Rasen und wildes Grün. Sogar das Gestell der Wassertretanlage befindet sich auf dem neu gewonnenen Land.

So wie an der Bleiche, im Strandbad und überall rund um den See ist durch den niedrigen Grundwasserspiegel der Sandstrand viel breiter geworden.