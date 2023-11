Der Verein Rund um den See startet mit Gesang und Glühwein in die Adventszeit und die Kalenderaktion. Das erste Türchen wird am 1. Dezember am Weihnachtsbaum geöffnet.

Die Initiatoren vom Verein Rund um den See um ihre Vorsitzende Kathrin Goyer (2. von rechts) gaben am Montagabend den Start frei für den lebendigen Adventskalender Arendsee.

Arendsee. - Mit „Schneeflöckchen, Weißröckchen....“ und „Eine Muh, eine Mäh, eine Täterätätä...“ stimmten sich die Akteure vom Lebendigen Adventskalender Arendsee am Montagabend gesanglich und organisatorisch auf ihre Aktion ein. Bevor die Plakate mit den Nummern der Kalendertürchen von 1 bis 24 an alle Mitstreiter übergeben wurden, stießen sie mit der Vereinsvorsitzenden Kathrin Goyer im Wintergarten des Geschenkstübchens auf die Adventszeit an. Es gab Glühwein und Lebkuchenherzen.

„Erster Treff ist am Freitag, 1. Dezember, um 18 Uhr auf dem Marktplatz zum Baumschmücken“, kündigte sie an. Dazu könne jeder ein schön verpacktes Päckchen mitbringen, das an die Tannenzweige gehängt werde. „Es sollte aber leer sein, damit es nicht zu schwer ist“, betonte sie. Jeden Nachmittag oder Abend stehen dann die Treffen auf dem Programm, um miteinander innezuhalten, ins Gespräch zu kommen, zu singen und Tee oder Glühwein zu trinken. „So wollen wir seit 2017 für Besinnlichkeit und etwas Ruhe in der Adventsalltagshektik sorgen“, benennt Kathrin Goyer das Anliegen.

Es sei mittlerweile gelungen, weitere Orte der Einheitsgemeinde Arendsee mit einzubeziehen. So sind unter anderem engagierte Mitstreiter aus Lohne, Binde, Kaulitz, Neulingen, Höwisch, Thielbeer, Ritzleben, Zießau und Kläden mit von der Partie.

Das komplette Programm

Freitag, 1. Dezember, 18 Uhr Marktplatz, Schmücken des Weihnachtsbaums

Samstag, 2. Dezember, 17 Uhr Weihnachtsmarkt im Integrationsdorf Arendsee

Sonntag, 3. Dezember, 16 Uhr Konzert mit dem Arendseer Frauenchor in der Johanniskirche

Montag, 4. Dezember, 18 Uhr Campingplatz im Grünen Elsebusch

Dienstag, 5. Dezember, 18 Uhr Grundschule Auf Zack in Arendsee

Mittwoch, 6. Dezember, 18 Uhr Fontane-Ganztagsschule Arendsee

Donnerstag, 7. Dezember, 18 Uhr Am Geschenkestübchen Friedensstraße 84

Freitag, 8. Dezember, 18 Uhr Tankstelle VR Plus, Arendseer Bahnhofstraße

Samstag, 9. Dezember, 16 Uhr An der Feuerwehr in Lohne

Sonntag, 10. Dezember, 17 Uhr im Klosterareal Arendsee

Montag, 11. Dezember, 18 Uhr Gemeindezentrum Unterm Regenbogen in Arendsee

Dienstag, 12. Dezember, 18 Uhr Friseursalon Petra Hennings & Nandana Binde

Mittwoch, 13. Dezember, 18 Uhr Petra Schrimpf in Kaulitz an der Storchenguckerbank

Donnerstag, 14. Dezember, 18 Uhr Landhof Neulingen

Freitag, 15. Dezember, 18 Uhr Höwischer Spielplatz

Samstag, 16. Dezember, 17 Uhr Thielbeer, Garten am Gemeindehaus an der Dorfstraße

Sonntag, 17. Dezember, 17 Uhr Lichterfahrt Feuerwehr

Montag, 18. Dezember, 18 Uhr Ritzleben, an der Kirche

Dienstag, 19. Dezember, 18 Uhr Touristinformation Arendsee

Mittwoch, 20. Dezember, 18 Uhr Physiotherapie Angela Buch

Donnerstag, 21. Dezember, 18 Uhr Behns Wiese in Zießau

Freitag, 22. Dezember, 18 Uhr Kläden an der Feuerwehr

Samstag, 23. Dezember, 15 Uhr Gustav-Nagel-Areal am Arendsee

Sonntag, 24. Dezember, 15 Uhr Klosterkirche Arendsee

Katrin Kellner vom Orga-Team wies darauf hin, dass fast alle Runden im Freien stattfinden und sich jeder warm anziehen solle. Außerdem sei es wichtig, einen eigenen Trinkbecher dabeizuhaben. Es gebe zudem Textblätter zum gemeinsamen Singen.

Und auch eine Spendenbox stehe bei jedem Termin bereit. „Wir sammeln für unser nächstes Projekt - den Geschichtenwanderweg“, so Kathrin Goyer. Wer von den Gastgebern im Dezember finanzielle Unterstützung oder den Glühweinkocher benötige, könne sich beim Verein melden.

Höhepunkt der Adventswochen werden der kleine Markt mit Nikolausbesuch am Sonntag, 10. Dezember, im Klosterareal – den der Klosterverein und die Stadt zusammen bestreiten – sowie die Lichterfahrt der Feuerwehren am Arendsee am Sonntag, 17. Dezember, sein. Der krönende Abschluss ist beim Gottesdienst mit Krippenspiel am Sonntag, 24. Dezember, in der Klosterkirche.