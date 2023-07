Natur versperrt Sicht Turm am Arendsee: Bäume und Wildwuchs verhindern Blicke aufs Wasser

Ein kleines Erholungszentrum mit Turm, der Möglichkeit, auf den See zu gehen sowie sportliche Erholung und Spielspaß, hat deutlich an Anziehungskraft verloren. Zumindest in einem Fall ist eine Lösung greifbar.