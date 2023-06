Feuerwehren löschen im Wald nahe Arendsee Rund 1,5 Hektar Wald in Flammen: Brand zeigt dramatische Lage in der trockenen Altmark

Das allgemeine Aufatmen der Bevölkerung in der Region Arendsee nach den ergiebigen Regenfällen hielt nicht lange an. In den Wäldern ist es weiterhin zu trocken. Ein Feuer konnte nur mit vielen Freiwilligen gelöscht werden.