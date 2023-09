Arendsee - Interessensgemeinschaft kommunale Wärmeplanung – unter diesem Namen soll eine neue Gruppe entstehen. Und zwar am Donnerstag, 14. September, ab 19.30 Uhr im Arendseer Flair-Hotel Deutsches Haus. Initiator ist Stadtrat Jens Reichardt (Arendsee Land/Freie Liste), der gestern eine entsprechende E-Mail verschickte.

Darin skizziert der Sanner bereits einige Ziele der Gemeinschaft: Den Prozess der kommunalen Wärmeplanung aktiv begleiten und das Gründen einer Bürgerenergiegenossenschaft vorbereiten. Außerdem sollen sich die Mitstreiter für den Aufbau lokaler Wärmenetze einsetzen. Die Geothermie spiele bei den Überlegungen für die Zukunft ebenfalls eine Rolle. Unterhalb des Luftkurortes befindet sich bekanntlich eine Thermalsole mit einer Temperatur von rund 75 Grad.

Gesamte Einheitsgemeinde im Blick

Jens Reichardt ging auch darauf ein, warum er diese Gemeinschaft für notwendig erachtet und schilderte seine Eindrücke vom Bauausschuss am Dienstagabend – die Wärmeplanung wurde besprochen: Es sei erschreckend, wie das Thema aktuell bearbeitet werde. Einzelne Stadtratsmitglieder mischten sich permanent „ohne jedweden Sachverstand in die Diskussion ein.“ Der Kommunalpolitiker, befürchtet, dass die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung am Ende oberflächlich und ohne Berücksichtigung der Belange der Einwohner erfolge. Die Veranstaltung am 14. September ist offen für alle Interessenten. Wer dabei sein möchte, sollte sich per E-Mail (Jens.Reichardt@t-online.de) anmelden.

Noch vor der Nachricht des Sanners meldete sich Bürgermeister Norman Klebe (CDU) telefonisch bei der Volksstimme. Er erklärte, die Vorbereitungen für die kommunale Wärmeplanung laufen. Allerdings gebe es eine Schwierigkeit. Entsprechende Planer seien schwer zu kriegen. Darum setze die Kommune darauf, dass sich Fachleute weiterbilden und dann bei diesen Arbeiten unterstützen können.