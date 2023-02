Seit 23 Jahren gibt es Kochgruppen in Neulingen. Veränderungen gehören dazu. Eine gravierende Neuerung steht an. Die Ehrenamtlichen wollen aber weitermachen und halten an ihrem Elemente-Konzept fest. Mitstreiter sind willkommen.

Neulingen - Gemeinsam ein schmackhaftes Mahl zubereiten und dafür Hand in Hand in der Küche wirbeln: Dies konnte am Donnerstagabend in der Küche des Neulinger Landhofes beobachtet werden. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Doch dieses Treffen war sehr besonders.