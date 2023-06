Was Auszubildende in Arendsee an der Gastronomie gefällt

Arendsee - Die Landesmeisterschaften im gastronomischen Bereich waren für die Region Arendseer sehr erfolgreich. Dahinter verbirgt sich viel Arbeit und der Wille, Herzblut in den jeweiligen Beruf zu stecken. Sophia Radecke (Köchin), die im Wellness- und Sporthotel Haus am See ausgebildet wird, schaffte es in diesem Bereich fast an die Spitze. Gleich zwei Landes-Vizemeistertitel gehen in das Flair Hotel Deutsches Haus.