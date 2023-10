Arendsee - Nadeln von einer Tanne, die auf das Nachbargrundstück geweht sind. Dies sorgte in der Einheitsgemeinde Arendseer tatsächlich für einen Streit. Und zwar so heftig, dass von neutralen Ehrenamtlichen geschlichtet werden musste.

Zwist zwischen Nachbarn ist tatsächlich der häufigste Grund, um die Schiedsstelle im Rathaus aufzusuchen. Dort versuchten bislang Ute Priegnitz und Hartmut Schersching Konflikte einvernehmlich zu lösen. Sie geben nach Jahren des Engagements ihre Ämter nun auf. Der Stadtrat konnte jüngst unter vier Bewerbern zwei Nachfolger auswählen.

Im Herbst und Winter ist mehr zu tun

Die Kommunalpolitiker entschieden sich für Bernd Frommhagen und Stefan Schöllhorn. Während der offiziellen Übergabe wurde auch darauf eingegangen, wie solch eine Schlichtung abläuft. Die Betroffenen müssen dies selbst wollen, beziehungsweise das Gericht verweist bei nicht so gravierenden Fällen auf die Ehrenamtlichen. Wenn dies misslingt, gibt es eine Bescheinigung. Und dann könnte dennoch vor Gericht gezogen werden. Die Zahl der Fälle schwanke stark, tendenziell gebe es im Herbst / Winter mehr zu tun. Dies hänge eventuell damit zusammen, dass die Gartensaison zu Ende geht und mehr auf mögliche Schäden, die zum Beispiel ein dicht am Zaun stehender Baum verursacht hat, geachtet werde.

Es können auch schon mal über 20 Fälle im Jahr sein, in den Vergangenheit ist es aber eher ruhiger geworden. Harmut Schersching machte deutlich, manchmal lässt sich auch alles am Telefon klären. Wenn nicht, wird mit den Parteien im Sitzungszimmer des Rathauses gesprochen. In etwa der Hälfte der Fälle lasse sich am Tisch eine Einigung erzielen. Ob sich dann alle daran halten, stehe auf einem anderen Blatt.

Bürgermeister Norman Klebe dankte mit seinem Stellvertreter Michael Niederhausen (rechts) Ute Priegnitz sowie Hartmut Schersching (links). Stefan Schöllhorn (dritter von links) und Bernd Frommhagen folgen. Foto: Christian Ziems

Ute Priegnitz erklärte, manchmal lässt sich nichts mehr retten. Dann sind auch Abbrüche der Gespräche möglich. Wenn sich die Betroffenen bereits auf dem Flur, noch bevor sie im Zimmer platz genommen haben, lautstark anschreien, bleiben die Erfolgsaussichten gering.

Spezielle Vorkenntnisse sind für das Ehrenamt nicht erforderlich. Menschenkenntnis, Lebenserfahrung, Geduld und die Fähigkeit zur Abfassung von schriftlichen Protokollen helfen bei der Tätigkeit. Kostenfreie Aus- und Fortbildungsveranstaltungen werden seitens der Kommune organisiert. Und zwar über das Amtsgericht Salzwedel. Bernd Frommhagen und Stefan Schöllhorn können dies nun nutzen. Sie werden pro Monat rund acht Stunden aufwenden. Der Stadtrat wählte die Schiedsperson für fünf Jahre.

Angebot zum Schlichten kostet Geld

Die Sprechzeiten bleiben übrigens unverändert: jeden zweiten Dienstag im Monat von 15 bis 17 Uhr. Terminabsprachen erfolgen über die Verwaltung. Und zwar unter der Telefonnummer 039384 / 97 60 oder per E-Mail (info@stadt-arendsee.de).

Wer die Schiedsstelle nutzen möchte, muss zunächst 75 Euro bezahlen. Und zwar derjenige, der den Antrag stellt – nicht sein Gegenüber. Damit werden zum Beispiel anfallende Portokosten beglichen. Sollte Geld übrigen bleiben, werde dieses zurückgegeben. In einem Fall waren es mal drei Cent, die zurück auf das Konto des Einwohners überwiesen wurden, erinnert sich Ute Priegnitz.