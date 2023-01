Temperaturen, Luftfeuchte, Windstärke: Bleibt Arendsee weiter Luftkurort?

Damit Arendsee weiterhin mit dem Titel Luftkurort werben kann, muss 2023 einiges untersucht werden. Was Temperaturen und Bäume damit zu tun haben.

Der See und die Bäume im Uferbereich sind wichtig, damit Arendsee weiterhin als Luftkurort Werbung machen kann.

Arendsee - Luftkurort ist in Deutschland das am häufigsten verwendete Prädikat für Kurorte. Arendsee gehört dazu. Damit dies so bleibt, muss die Stadt aber bestimmte Wetterdaten vorweisen.