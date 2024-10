Die Kombination mit mehreren Geschäftsfeldern bringt Erfolg. Warum die Betreiber einen Vorteil gegenüber Städten sehen und in welcher Form sie den Betrieb erweitern wollen.

Harpe. - Direkt in Salzwedel mit etwa 16.500 Einwohnern wird auf Grund fehlender Café-Vielfalt Kritik laut. Im knapp 100-Seelen-Ort Harpe (Einheitsgemeinde Arendsee) floriert solch ein Treffpunkt so gut, dass er erweitert wird. Warum ist das so?