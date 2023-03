Der Tempelaufbau auf dem Nagel-Areal am Arendsee ist Ziel des Strebens des Fördervereins. Dafür werden Spenden gesammelt, auch im Internet.

Der berühmte Paradiesgarten Eden, das Gustav-Nagel-Areal am Arendsee, wird vom Förderverein und vielen ehrenamtlichen Helfern in Schuss gehalten. Aber: Es ist ein städtisches Grundstück.

Arendsee - Zum 150. Geburtstag des über die Grenzen Arendsees hinaus bekannten Lebensreformers, Propheten und Naturmenschen Gustav Nagel (1874 bis 1952) will der Gustaf-Nagel-Förderverein – die Namenschreibweise ist an die Rechtschreibung des Wanderpredigers angelehnt – den Tempel am Ufer des nagelschen Paradiesgartens Eden wieder aufbauen. Wie das zu schaffen ist, dafür gibt es noch keinen genauen Fahrplan.