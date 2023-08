Arendsee - Hohe Wellen und ein defektes Rettungsboot wurden den Drachenbooten auf dem Arendsee am Samstag, 26. August, zum Verhängnis: Nur vier Rennläufe fanden statt, dann kenterten die Boote der Inklusionsteams. Der Wettkampf musste aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden.

„Planänderung: Wir starten zum Wasserwettlauf“, kündigte Veranstaltungschef Maik Grimm vom Wassersportverein Arendsee an. Bei der Moderation hatte er Unterstützung durch seinen Sportfreund Mirko aus Schwerin im Haikostüm. Passend zum Vereinsnamenszusatz „Altmarkhaie“.

Tradition nach vier Jahren Pause wiederbelebt

Die hatten genau so wie die anderen zehn Mannschaften riesigen Spaß bei der Aktion. Jedes Teammitglied hatte die Strecke zwischen Sandstrand und einer gelben Schwimmboje in 50 Meter Entfernung und wieder zurück so schnell wie möglich zu absolvieren und per Handschlag das Startsignal für den nächsten Läufer zu geben. Was so leicht beschrieben ist, erwies sich für manchen trotz des flachen Wassers schwerer als gedacht. Es kam zu Stürzen, viele Läufer kehrten klatschnass an Land zurück.

„Das ist fast cooler als Drachenbootrennen“, kommentierte der zehnjährige Leon, der zum Team der Haubentaucher Stendal gehörte. Er verfolgte das Spektakel von einer mobilen Pontonbrücke aus. Andere Zuschauer feuerten ihre Mannschaften vom Ufer aus an, wo die drei Drachenboote lagen.

Nachdem Inklusionsteams mit den Booten gekentert waren, schleppten die Veranstalter diese an Land und schöpften das Wasser heraus. Foto: Helga Räßler

Trotz des veränderten Ablaufs hatten alle Freizeitsportler Spaß bei Sonnenschein und Wind. „Eigentlich wollten wir nach fast vier Jahren Pause die Tradition des Drachenbootrennens wieder aufleben lassen“, erklärte Maik Grimm.

Er hatte 2009 das erste Rennen zusammen mit dem Verein Red Dragons und Initiator Ronald Pitt Krüger aus der Taufe gehoben. 2019 fand die Jubiläumsauflage vor der Seetribüne statt. 16 Teams waren dabei.

Alle hatten Riesenspaß beim Wasserwettlauf, wo der fliegende Wechsel der Akteure von einer Pontonbrücke aus verfolgt werden konnte. Foto: Helga Räßler

Daran nahmen zum ersten Mal die „Altmarkhaie“ unter Vorsitz von Maik Grimm teil, der sich Jahre zuvor von seinem angestammten Verein getrennt hatte. 2017 gründete er den neuen Wassersportverein, der sich inzwischen am Schramper Eck etablierte.

Das geänderte Wettkampfgeschehen animierte die Akteure zu neuen Laufrunden - so traten außer der Reihe die Schüler gegen ihre Lehrer vom Jahn-Gymnasium an. Nach der Siegerehrung stand die Strandparty mit der Band Kokas auf dem Programm.