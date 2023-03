Das Projekt steht noch ganz am Anfang, aber die Diskussionen darüber drehen sich bereits. Denn ein Windpark im Wald bringt Hindernisse mit sich.

Ein Windrad zwischen Bäumen. Dies könnte es künftig auch in der Altmark geben. Allerdings wird eine entsprechende Idee nahe Arendsee auch kritisch gesehen.

Arendsee - Die Statkraft Markets GmbH, die zu einem norwegischen Staatskonzern gehört, hat in Punkt erneuerbare Energien bekanntlich Interesse an der Region Arendsee. Eine Idee für einen Windpark in Wäldern vom Weinberg bis nach Rathsleben (Landkreis Stendal) wurde öffentlich.