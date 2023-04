Eggersdorf - Am 24. April trafen sich die Mitglieder des Seniorenrates Bördeland im Bürgerhaus in Eggersdorf zu einer planmäßigen Beratung, in der über die geleistete Arbeit berichtet wurde. Zukünftige Aufgaben standen ebenfalls zur Diskussion. Das vom Gemeinderat vor einigen Jahren bestätigte Gremium setzt sich aus Vertreterinnen der Orte Zens, Kleinmühlingen, Großmühlingen, Eggersdorf, Biere und Welsleben zusammen. Leider gibt es seit diesem Jahr noch keine neue Vertretung aus Eickendorf und Welsleben, was aber kurzfristig gelöst werden wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.