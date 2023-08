Arendsee - Die ersten Weintrauben sind schon reif im Wintergarten von Hobbymüller Klaus Lühe an der Alten Poststraße in Arendsee. Sie wachsen am gleichen Stock wie die im Freien am Fuße der Bockwindmühle. „Drinnen ist halt besseres Klima als draußen“, weiß Klaus Lühe und lässt den Besucher kosten. Die einen sind schon relativ süß, die anderen noch nicht einmal richtig blau und zudem sauer.

Etwas sauer ist auch Klaus Lühe, und zwar auf die Stadt und die Tourist-Information. Während der Queen-Rundfahrten werde auf viele Sehenswürdigkeiten und landschaftliche Besonderheiten in und um Arendsee hingewiesen. „Aber die Bockwindmühle bleibt unerwähnt“, kritisiert er. Und das, wo der Sommer doch nicht immer zum Baden und Sonnen einlade, der Luftkurort aber außer Heimatmuseum, Kloster und Mühle wenig Kultur aufzuweisen habe.

Hinweise aufhölzernes Bauwerk fehlen

An der Mole gebe es zwar den QR-Code zur versunkenen Mühle, die per Smartphone erlebbar gemacht werde. Aber der Verweis auf einen Besuch des historischen Bauwerks aus dem Jahr 1731 fehle. Zur Verfügung gestellte Fotos sind aus dem Schaukasten am Haus des Gastes verschwunden.

Der Hobbymüller, der die Mühle 1952 von seinem Großvater erbte und sie per Erbbaupachtvertrag mit der Stadt betreut, findet das zu wenig Werbung für das bedeutende Wahrzeichen von Arendsee.

Trotzdem finden viele Besucher den Weg zu ihm. Zum Beispiel am Deutschen Mühlentag zu Pfingsten. „Da herrschte Hochbetrieb. Der Flohmarkt auf der Wiese war sehr gut besucht“, erinnert er. Zwischendurch kommen Kinder- und Jugendgruppen, die sich von ihm durch das Bauwerk führen lassen. Denen erzählt Lühe von Wetter und Wind, wie der Müller früher die Geschwindigkeit der Mühlenflügel abbremste und wer alles zum Kornmahlen kam.

Viel weiß der 78-Jährige über das hölzerne Bauwerk selbst und seinen Erhalt zu berichten. Nach der Generalrestaurierung in den Jahren 1992/93, also vor 30 Jahren, tat sich nichts mehr. Auf sein Betreiben hin und mit Unterstützung engagierter Mitstreiter aus der Nachbarschaft konnte 2012/13 ein neuer T-Träger ins Fundament unter der Mühle eingezogen werden. „Das war damals dringend nötig, weil die Mühle in Schieflage geraten war. Ihre Standfestigkeit litt“, blickte er zurück.

Besuch zum Tag des offenen Denkmals möglich

Ein paar Jahre später schlug Lühe erneut Alarm bei der Kommune: Das Eichenholz im Mühlenfuß war vermodert. Dafür sei ein Spendenaufruf gestartet worden zur Finanzierung der Balkenauswechslung. Das erledigte ein bekannter Mühlenbaufachmann aus Bismark. Dieser legte 2017 auch noch Hand an bei den Mühlenflügeln. Sogar der Aufstieg über die schmale Stiege wurde gerade gerückt.

Seitdem haben weder Wind noch Wetter der Windmühle etwas anhaben können. Davon können sich Gäste jederzeit ein Bild machen. Nächster Höhepunkt ist der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September.