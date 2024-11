Der Kampf gegen den zunehmenden Verkehrslärm in Blankenburg nimmt konkrete Züge an. Erste Pläne könnten schon 2025 umgesetzt werden.

Lärmbelästigung durch Verkehr in Blankenburg: Wo jetzt am Tempolimit geschraubt wird

Die Neue Halberstädter Straße in Blankenburg passieren im Schnitt mehr als 8.200 Fahrzeuge pro Tag. Deshalb soll dort auch mehr gegen den Verkehrslärm getan werden - beispielsweise durch den Einbau von Flüsterasphalt.

Blankenburg. - Um den Verkehrslärm in der Stadt Blankenburg einzudämmen, sind erste konkrete Projekte in Sicht. Den Auftakt soll es an der Bundesstraße 81 geben.