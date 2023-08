Amtsgericht Halberstadt Dieb stiehlt 95 Schachteln Zigaretten in Blankenburg, Burg und Oschersleben

An drei Orten in Sachsen-Anhalt hat ein Dieb große Mengen Zigaretten gestohlen - bis ihn die Polizei in Blankenburg erwischt. Nun hat ihn das Amtsgericht Halberstadt verurteilt.