Narren in Derenburg eröffnen vor mehreren hundert Schaulustigen auf dem Marktplatz ihre 67. Karnevalssaison.

Auf den Regen folgt der Schneewalzer: In Strohkoppshausen beginnt die fünfte Jahreszeit

Traditionell vor der Rathaustreppe am Marktplatz eröffnete der Derenburger Carnevalsverein seine 67. närrische Saison.

Derenburg/vs. - Sie sind wieder da, die Narren des Derenburger Carnevalvereins. Kurz vor 11 Uhr marschierten sie am Sonnabend, 11. November, auf den Marktplatz ihrer Heimatstadt, begrüßten die rund 300 Schaulustigen, sangen erste Lieder und eröffneten pünktlich um 11.11 Uhr mit der Übernahme des symbolischen Rathausschlüssels aus den Händen von Ortsbürgermeister André Salomon (parteilos) die 67. närrische Saison in Strohkoppshausen, wie sich die Derenburger in der Karnevalszeit gern selbst betiteln.