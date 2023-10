Starten gemeinsam ein Baumpaten-Projekt in Blankenburg, das in Cattenstedt umgesetzt werden soll (von links): Jana Schrader vom Bereich Stadtgrün des Blankenburger Bauhofs, Bürgermeister Heiko Breithaupt, Detlef Kürten, Vorstand der Stiftergemeinschaft Harz, Cattenstedts Bürgermeister Werner Greif und Melanie Richter vom Grünflächenmanagement der Stadt.

Blankenburg/Cattenstedt - Nach dem überwältigenden Erfolg ihres ersten Pflanzprojektes für einen „Pfad der Jahresbäume“ im Schlosspark Langenstein, hat die „Stiftergemeinschaft im Harz“ mit Sitz in Wernigerode nun eine weitere Initiative gestartet: Partner ist diesmal die Stadt Blankenburg. „Wir sind sehr schnell mit dem Bürgermeister und dem Bereich Stadtgrün ins Gespräch gekommen und haben intensiv gesucht, welche Standorte möglich sind und wie wir die Bürger beteiligen können“, erläuterte Stiftungsvorstand Detlef Kürten.

Zunächst hatte er für die Pflanzaktion den Blankenburger Schlosspark im Auge. Doch dort engagiert sich bereits die Stiftung Essbare Wildpflanzen-Parks (Ewilpa), so dass über Alternativen nachgedacht wurde. „Dabei ist uns aufgefallen, dass unter anderem am Radwanderweg R1 in Cattenstedt Bäume fehlen“, so Detlef Kürten.

Spielplatz in Cattenstedt soll mit Bäumen verschönert werden

Nach einem Gespräch mit Ortsbürgermeister Werner Greif (parteilos) wurde letztlich entschieden, die Baumreihe am Spielplatz Schlossweg zu verschönern und weitere Standorte an der Trift zwischen Oberdorfstraße und Salzkopf zu bepflanzen – in Ergänzung der bereits erfolgreich gestarteten Initiative des Feuerwehr-Fördervereins Cattenstedt, der sich dafür einsetzt, die traditionellen Obstbäume am Ortsrand wieder nachzupflanzen.

Wie Detlef Kürten erklärte, hat er sich gemeinsam mit Bürgermeister Heiko Breithaupt (CDU), Werner Greif und den Garten-Expertinnen Jana Schrader und Melanie Richter darauf verständigt, kräftige Laubbäume in die Erde zu bringen – und zwar zehn Baumhasel, zwei großblättrige Sommerlinden, eine Winterlinde, zwei Hainbuchen, zwei Feldahorne, zwei Esskastanien und einen Amberbaum.

Für diese 20 Laubbäume können sich interessierte Baumpaten ab sofort direkt bei Detlef Kürten melden und sich ihren Lieblingsbaum aussuchen. Die Preise für die Bäume mit Stammdurchmessern von zehn bis zwölf Zentimetern liegen zwischen 123 und 200 Euro. Und es gilt: Wer zuerst kommt, malt zuerst. Wie die Partner ankündigten, soll es bereits im Spätherbst einen gemeinsamen, symbolischen Pflanztermin mit allen Spendern in Cattenstedt geben. Ihre Namen werden auf einer Plakette verewigt, die auf einem Granitsockel neben ihrem Baum angebracht wird.

Die „Stiftergemeinschaft im Harz“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, keine Schecks zu verteilen, wie Detlef Kürten anmerkte, sondern nur eigene Projekte umzusetzen. Dazu zählen unter anderem auch die Kulturinitiative „Max geht in die Oper“, die Kinderschach-Förderung, das Mini-Mathematikum und das Familiennetzwerk Harz.