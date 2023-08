Die Kirche in Hüttenrode ist seit 50 Jahren eine Ruine. Ein Förderverein bemüht sich um den Erhalt des übriggebliebenen Gemäuers im Harz-Dorf und ein neues Dach. Beim Projekt steht nun ein entscheidender Schritt an.

50 Jahre nach Brand in Hüttenrode

Die Kirchenruine in Hüttenrode: Das Mauerwerk wurde bereits saniert, neue Fenster und Türen eingesetzt. Noch fehlt ein Dach für das Gotteshaus.

Hüttenrode - Exakt 50 Jahre nach dem verheerenden Brand in der Hüttenröder Kirche wächst die Hoffnung, dass die Ruine bald wieder ein Dach bekommt: „Unsere Idee ist ein Glasdach mit Photovoltaik-Anlage“, sagt Andreas Flügel. Über die Pläne berichtete der Chef des Fördervereins für das Gotteshaus in einer Gedenkveranstaltung am Dienstagabend (8. August).