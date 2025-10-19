Ob Alien oder Predator: Zum Vorweihnachtsmarkt in Blankenburg geben sich am 1. und 2. November 2025 einige galaktische Figuren ein Stelldichein - aber ganz gesellig bei Glühwein und Bratwurst. Wer möchte, kann sich ebenfalls als Science-Fiction-Held verkleiden.

Foto: Marco Gosdschan