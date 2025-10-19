JETZT LIVE:
Galaktischer Vorweihnachtsmarkt im Harz Bei Glühwein, Bratwurst und Fackelumzug: Superhelden und Aliens erobern Blankenburgs Bahnhof
Beim Blankenburger Vorweihnachtsmarkt 2025 wird es diesmal galaktisch: Am 1. und 2. November haben sich Cosplay-Freunde im Science-Fiction-Look angesagt. Was es sonst noch rund um den Bahnhof zu erleben gibt.
19.10.2025, 14:00
Blankenburg. - Auf die Adventszeit möchte der Blankenburger Vorweihnachtsmarkt einstimmen. Dazu wird es Anfang November 2025 vorm historischen Bahnhofsgebäude nicht nur weihnachtlich, sondern auch galaktisch.