weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Galaktischer Vorweihnachtsmarkt im Harz: Bei Glühwein, Bratwurst und Fackelumzug: Superhelden und Aliens erobern Blankenburgs Bahnhof

JETZT LIVE:
1. FC Lok Stendal gegen FC Grimma im Livestream
1. FC Lok Stendal gegen FC Grimma im Livestream

Galaktischer Vorweihnachtsmarkt im Harz Bei Glühwein, Bratwurst und Fackelumzug: Superhelden und Aliens erobern Blankenburgs Bahnhof

Beim Blankenburger Vorweihnachtsmarkt 2025 wird es diesmal galaktisch: Am 1. und 2. November haben sich Cosplay-Freunde im Science-Fiction-Look angesagt. Was es sonst noch rund um den Bahnhof zu erleben gibt.

Von Jens Müller 19.10.2025, 14:00
Ob Alien oder Predator: Zum Vorweihnachtsmarkt in Blankenburg geben sich am 1. und 2. November 2025 einige galaktische Figuren ein Stelldichein - aber ganz gesellig bei Glühwein und Bratwurst. Wer möchte, kann sich ebenfalls als Science-Fiction-Held verkleiden.
Ob Alien oder Predator: Zum Vorweihnachtsmarkt in Blankenburg geben sich am 1. und 2. November 2025 einige galaktische Figuren ein Stelldichein - aber ganz gesellig bei Glühwein und Bratwurst. Wer möchte, kann sich ebenfalls als Science-Fiction-Held verkleiden. Foto: Marco Gosdschan

Blankenburg. - Auf die Adventszeit möchte der Blankenburger Vorweihnachtsmarkt einstimmen. Dazu wird es Anfang November 2025 vorm historischen Bahnhofsgebäude nicht nur weihnachtlich, sondern auch galaktisch.