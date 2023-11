Wienrode. - Seit Dienstagabend, 14. November, ist es amlich: Laut amtlichen Wahlergebnis werden drei Nachrücker in den Ortschaftsrat Wienrode einziehen. Wer ist das Trio?

Nach Angaben der Wahlleitung werden Ronald Stana, Mario Wenske und Anja Maria Schulz als Kommunalpolitiker in den Ortschaftsrat Wienrode nachrücken. Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 14. November das offizielle Wahlergebnis zum Urnengang am Sonntag, 12.11., festgestellt und damit die von der Volksstimme bereits am Montag benannten drei Namen bestätigt.

Letztlich holten die vier Kandidaten der CDU-Liste anteilig 2,49 der drei zu besetzenden Sitze. Die Liste „Schönes Wienrode“ (SW), hinter der der laut Verfassungsschutz rechtsextreme Verein „Weda Elysia“ steckt, erkämpfte anteilig 0,51 Sitze. Nach den Rundungsregeln ziehen damit Stana und Wenske von der CDU-Liste und Schulz vom SW-Listenbündnis in den Rat ein.

Bittere Pille für Kandidaten der CDU-Liste

Das Resultat dürfte insbesondere für die CDU-Politiker bitter sein, schließlich errangen ihre vier Kandidaten allesamt mehr Stimmen als SW-Vertreterin Schulz: Ronald Stana lag mit 319 Stimmen vorn, ihm folgte Mario Wenske mit 301 Stimmen. Auf den weiteren Plätzen landeten Marcel Müller mit 190 und Torsten Pfohl mit 176 Stimmen. Anja Maria Schulz errang lediglich 101 Stimmen.

Bei der Sitzverteilungsberechnung greift das Hare-Niemeyer-Verfahren. Bei diesem Prinzip fließen die Stimmenzahl pro Liste, die Gesamtstimmenzahl und die Zahl der zu vergebenen Sitze in die Berechnung ein. Demnach holte SW denkbar knapp einen Sitz im Ortschaftsrat.

Der wiederum geht an Schulz, die auf der SW-Liste die meisten Stimmen hatte. Ihr folgen dort Johannes Peter Degel mit 61 sowie Anke Siemandel mit 28 und Gunnar Falk mit 14 Stimmen.

Hohe Wahlbeteiligung im Dorf

Letztlich holten die vier Kandidaten der CDU-Liste laut amtlichen Wahlergebnis zusammen 986 Stimmen. Die ebenfalls vier Kandidaten von SW fuhren gemeinsam 204 Stimmen ein. Insgesamt waren 653 Wienröder aufgerufen, die drei Sitze im Rat nachzubesetzen, 406 Wähler wurden letztlich gezählt, neun Stimmzettel waren ungültig. Die Wahlbeteiligung lag damit bei 62,2 Prozent.

Die Ergänzungswahl war nötig geworden, weil im Ortschaftsrat zuletzt nur noch drei von sieben Sitzen besetzt waren. Der Urnengang war mit Spannung erwartet worden, weil hinter SW Akteure und Sympathisanten des Vereins Weda Elysia stehen. Weda Elysia wird vom Landesverfassungsschutz mittlerweile als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft.

Wer wird Ortsbürgermeister?

Der Ortschaftsrat tagt voraussichtlich am 22. Januar erstmals mit den drei Nachrückern. Das dann mit sechs Kommunalpolitikern besetzte Gremium wählt aus seiner Mitte heraus einen Ortsbürgermeister.