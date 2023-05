Blankenburgs Freibäder sind für die Saison gerüstet. Pünktlich zum angekündigten Temperaturanstieg am Wochenende, 20. und 21. Mai, sollen sie eröfnet werden.

Bio-Bad in Blankenburg wird am 20. Mai mit diesen Neuerungen eröffnet

Blankenburg - Der Rasen ist gemäht, die Becken sind gereinigt, der Sand der großen Beachvolleyballanlage von Kiefernzapfen befreit: einem Besuch des Biologischen Freibades in Blankenburg steht eigentlich nichts mehr im Weg: Lediglich die Wassertemperatur lässt mit 16 Grad Celsius noch reichlich Spielraum nach oben. Doch auch dafür ist laut Wetterbericht gesorgt: In den kommenden Tagen soll es deutlich wärmer werden. Die Wasserqualität sei ebenfalls hervorragend, sodass sich am Samstag, 20. Mai, die Türen dort öffnen können.