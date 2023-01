Nach Schul-Protesten im Harz Blankenburger erwarten schnelle Lösungen für bessere Bildung

Mit konkreten Forderungen für bessere Bedingungen in den Schulen hatten sich Blankenburger Schüler, Eltern, Politiker und Wirtschaftsvertreter an die Landesregierung gewandt. Was sie vom einberufenen „Bildungsgipfel“ erwarten.