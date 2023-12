Blankenburg/jü. - Große Freude bei den Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Am Westend“ in Blankenburg. Die Knirpse haben ein neues Reifenpendel erobern können.

Dieses Balanciergerät ergänzt das große Außengelände der Kita des Gemeinnützigen Vereins für Sozialeinrichtungen (GVS). Angeschafft werden konnte es über das Projekt „FundaMental - Bausteine für eine gesunde KiTa-Entwicklung“. Damit sollen die motorischen Fähigkeiten der Kinder gefördert und ihre Freude an der Bewegung gesteigert werden. Das neue Reifenpendel sei besonders für die älteren Kinder ein geeignetes Spielgerät, um Kraft-, Ausdauer- und Gleichgewicht zu trainieren, teilte die Landesvereinigung mit.

Wie wichtig es sei, verschiedene Bewegungsanreize zu setzen, zeigten die Erfahrungen der Erzieherinnen der Kita Westend: „In den letzten Jahren haben wir beobachtet, dass immer mehr Kinder motorische Defizite aufweisen“, wird Leiterin Cindy Gehlmann in einer Pressemitteilung zitiert. Mit dem Bewegungskonzept der Einrichtung nach Elfriede Hengstenberg hätten sich die Kita-Akteure der behutsamen pädagogischen Unterstützung des kindlichen Eroberungs- und Forschungsdrangs verschrieben.

Ziel: Bewegung fördern

Dabei sollen die Kinder selbstständig lernen, zu welchen Bewegungen der eigene Körper fähig ist und welche Raum- und Körpergrenzen sie beachten müssen. Ein abwechslungsreiches und spannendes Außengelände trage diesem Ansatz Rechnung und fördere die motorischen Fähigkeiten.

Wie Sabrina Lippe, Referentin bei der Landesvereinigung für Gesundheit, erklärte, sei Bewegung für die Kleinen sehr wichtig. „Über Bewegung lernt das Kind sich selbst und seinen Körper kennen. Es erlebt, was es kann und was nicht. So gewinnt es Selbstvertrauen und Sicherheit. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der IKK gesund plus, die das Projekt fördert, die GVS-Kindertagesstätte ,Am Westend‘ bei der Verwirklichung dieses wichtigen Vorhabens unterstützen können.“