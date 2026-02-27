weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Trendsport im Harz: Blankenburgerin Jenny Spott im Finale der Rowing-Weltmeisterschaft

Trendsport im Harz Blankenburgerin Jenny Spott im Finale der Rowing-Weltmeisterschaft

Jenny Spott will es wissen: Die Blankenburgerin steht im Finale der Indoor-Ruder-WM. Doch dazu muss sie nicht verreisen: Sie startet in Blankenburg und hofft auf zahlreiche Unterstützung.

Von Jens Müller 27.02.2026, 10:00
Jenny Spott bei der Mitteldeutschen Ruderergometer-Meisterschaft in Brehna. Dort schaffte die Blankenburgerin die 500 Meter-Distanz in 3:45,3 Minuten.
Jenny Spott bei der Mitteldeutschen Ruderergometer-Meisterschaft in Brehna. Dort schaffte die Blankenburgerin die 500 Meter-Distanz in 3:45,3 Minuten. Foto: Thilo Reinsch

Blankenburg. - Das Indoor Rowing, also Rudern auf dem Ruderergometer, findet immer mehr Anhänger. Denn nicht nur für Rudersportler bietet das Gerät gute Möglichkeiten, wetterunabhängig zu trainieren. Auch immer mehr Nicht-Ruderer nutzen dieses Trainingsgerät, um ihre Fitness zu steigern - ob zuhause oder im Studio.