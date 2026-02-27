Trendsport im Harz Blankenburgerin Jenny Spott im Finale der Rowing-Weltmeisterschaft
Jenny Spott will es wissen: Die Blankenburgerin steht im Finale der Indoor-Ruder-WM. Doch dazu muss sie nicht verreisen: Sie startet in Blankenburg und hofft auf zahlreiche Unterstützung.
Blankenburg. - Das Indoor Rowing, also Rudern auf dem Ruderergometer, findet immer mehr Anhänger. Denn nicht nur für Rudersportler bietet das Gerät gute Möglichkeiten, wetterunabhängig zu trainieren. Auch immer mehr Nicht-Ruderer nutzen dieses Trainingsgerät, um ihre Fitness zu steigern - ob zuhause oder im Studio.