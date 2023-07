Blankenburger - Beim Blankenburger Blütenfest wurde nicht nur ordentlich gefeiert, sondern auch wieder viel Gutes getan: So hat der Verein für krebskranke Kinder im Harz gleich mehrere Spenden in Empfang nehmen dürfen.

Uwe Lauer von den Blankenburger Volleyballfreunden hatte sich dafür wieder mächtig ins Zeug gelegt. In Kooperation mit dem Rotary-Club Wernigerode und der Firma Plättner Elektronik GmbH aus Blankenburg konnte bereits am Sonnabend-Vormittag eine Spende über 500 Euro an den Vorsitzenden des Verein für krebskranke Kinder im Harz, Avery Kolle, übergeben werden. Stellvertretend für den Geschäftsführer Marcus Plättner – er war dienstlich leider verhindert - überreichte sein Mitarbeiter Patric Mehler den symbolischen Scheck an Avery Kolle und Uwe Lauer.

Durch Patric Mehler ward Marcus Plättner auf die Aktion „Bewegen gegen den Krebs“ aufmerksam geworden, da Patric Mehler und Uwe Lauer gemeinsame Sportfreunde bei den Blankenburger Volleyballfreunden sind. „Solch Engagement ist es Wert zu unterstützen und damit gleichzeitig auch Mitarbeiter der Firma zu motivieren, solche Aktivitäten zu fördern“, so Marcus Plättner, der herzliche Grüße übermitteln ließ.

An allen drei Tagen des Blütenfestes war der Verein aus Wernigerode durch sein Mitglied Uwe Lauer mit einem eigenen Stand auf dem Blütenfest im Thie-Park präsent. Ein Glücksrad, kleine Geschenke, für Klein und Groß sowie der Sonderstempel-Kasten der Harzer Wandernadel ergaben ein tolles Bild für die Besucher.

Warteliste für Bernsteinsee

„Wie ein Magnet wirkte der Stempelkasten, bei dem gegen eine kleine Spende der Sonderstempel ,Bewegen gegen Krebs' ins Wanderheft gestempelt werden konnte“, zog Uwe Lauer ein positives Fazit von diesem Wochenende. Sponsoren wie die Stadtwerke Blankenburg, die DEVK, die Harzer Mineralquelle, IKK-Blankenburg, Trend-Punkt-Werbung Blankenburg und die Harzer Wandernadel hatten sich an der Ausgestaltung des Standes beteiligt. Dafür dankte Uwe Lauer allen Unterstützern sehr herzlich.

Im Gespräch mit Patric Mehler hatte Avery Kolle auch nochmals die Wichtigkeit des Vereins hervorgehoben, aber auch über anstehende Projekte gesprochen. So wird aktuell das Sommercamp auf dem Vereinsgelände am Bernsteinsee vorbereitet, bei dem betroffene Familien einen entspannten Urlaub verbringen können. Da es aber nur acht Plätze gibt, aber die Anfragen diesmal enorm angestiegen sind, gibt es Pläne für ein Herbstcamp. Doch trotz dieser Erweiterung, so Kolle, ergibt sich bereits eine Warteliste für die nächsten Jahre. “Hier eine Auswahl zu treffen, wer wann das Camp nutzen kann, das geht schon an die Substanz“, so der Vereinschef. Die Bilanz nach drei Tagen, vielen Gesprächen und anerkennenden Worte für das Engagement aller Vereinsmitglieder war ein Spendenbetrag von 950 Euro. Zusammen wurden damit 1450 Euro an die Krebshilfe übergeben.