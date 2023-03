Lange Zeit als Fehlinvestition verlacht, könnte der Großparkplatz Am Hasenwinkel in Blankenburg bald ein neuer Anziehungspunkt für Harz-Besucher werden.

Camping im Harz: Wohnmobil-Park in Blankenburg geplant

Am Hasenwinkel in Blankenburg könnte ein Wohn- und Caravan-Park mit Zeltplätzen entstehen. Aktuell laufen die Verhandlungen mit Investoren.

Blankenburg - Aus der mitten in der Corona-Pandemie entstandenen Idee, auf einem Teil des Parkplatzes am Hasenwinkel in Blankenburg einen Wohnmobil-Stellplatz einzurichten, scheint nun ein zukunftsträchtiges Projekt zu werden.