Die Stasi hat nicht nur ihre Landsleute in der DDR bespitzelt. Ein Harzer hat jetzt einer abenteuerlichen Geheimdienst-Operation in Chile nachgespürt.

Geheimagent in Chile

Hüttenrode/Quedlinburg - Solche Geschichten kennen die Krimi-Fans meist nur aus James-Bond-Filmen oder den Romanen von John le Carré: Ein allein auf sich gestellter Spion befreit einen vom Tode bedrohten Staatsmann in einer waghalsigen Rettungsaktion. Es wird getrickst, getäuscht, es geht auch einiges schief, doch am Ende gelingt der Coup in letzter Sekunde. Die besondere Note bekommen solche Storys nicht nur durch eine exotische Kulisse, sondern vor allem dann, wenn sie auf wahren Begebenheiten beruhen.