Der Kreistag in Halberstadt hat neue Schuleinzugsbereiche festgelegt. Die Derenburger wechseln von Wernigerode nach Blankenburg.

Derenburger Schüler werden bald in Blankenburg unterrichtet

Derenburg/VS. - Der Harzer Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung die Schulbezirke und -einzugsbereiche neugefasst. Das betrifft vor allem die Kinder in Derenburg.

Ab dem Schuljahr 2024/25 werden die Jungen und Mädchen aus Derenburg, die die Sekundarschule besuchen möchten, in der Blankenburger Sekundarschule „August Bebel“ beschult. Dies hat der Kreistag laut Mitteilung der Stadtverwaltung einstimmig beschlossen.

Bislang bestand ein Wunsch- und Wahlrecht für die Derenburger Grundschüler zwischen der Blankenburger Sekundarschule oder in der Sekundarschule „Burgbreite“ in Wernigerode. Diese gelangte nun aufgrund der hohen Schülerzahlen an ihre Kapazitätsgrenzen.

In Gesprächen zwischen dem Landkreis, Blankenburgs Bürgermeister Heiko Breithaupt (CDU), Sekundarschulleiterin Kerstin Gaßmann, Derenburgs Grundschulleiterin Cornelia Köhler, dem Kreiselternrat sowie den Elternvertretungen stimmten alle Beteiligten einvernehmlich der Zuordnung zur Sekundarschule „August Bebel“ zu.

„Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten hat sehr gut funktioniert“, wird Breithaupt in der Mitteilung aus dem Rathaus zitiert. Insbesondere freue den Verwaltungschef, dass mit dieser Zuordnung des Schuleinzugsbezirkes die Zugehörigkeit Derenburgs zur Stadt Blankenburg „deutlicher sichtbar wird“. Für die Gymnasien werden weiterhin keine Schuleinzugsbereiche festgelegt.