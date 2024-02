Start für Unplugged-Tour 2024: Angesagte Coverband aus Bremen bringt die Hits der legendären Ärzte in den Harz.

Livemusik in Timmenrode

Timmenrode. - Der „Klubraum deluxe“ in Timmenrode startet in die neue Veranstaltungs-Saison. Als akustisches Highlight präsentiert Lars Minstedt am Freitag, 1. März, Die Urlaubs-Ärzte.

„Dabei handelt es sich um eine mitreißende Coverband, die sich auf die Songs von den Ärzten spezialisiert hat“, so der Veranstalter, der ein unvergessliches musikalisches Erlebnis verspricht. Mit ihren drei Mitgliedern, die über 20-jährige Bühnenerfahrung mitbringen, bieten sie „dynamische Live-Auftritte und eine breite Palette von Songs, die das Publikum begeistern“. Ihre Unplugged-Tour verspricht eine intime und akustische Reise durch die Hits und Klassiker der legendären Musikgrößen Farin Urlaub, Bela B. und Rodrigo „Rod“ Gonzales. Alle Freunde handgemachter Musik sind eingeladen, diesem Abend voller Nostalgie und großer Emotionen zu folgen. Mitsingen ist dringend erwünscht.

Die Band schaffe mit den Unplugged-Konzerten, bei denen nur Gitarre, Bass und Cajon zum Einsatz kommen, eine persönliche Verbindung zum Publikum. Die begrenzten Plätze in dem kleinen Saal an der Blankenburger Straße schaffen eine besonders intime Umgebung, in der die Musik im Mittelpunkt stehe.

Die Urlaubs-Ärzte eifern dabei ihren Idolen nach: „Sie sind eine erfahrene und hochenergetische Coverband, die nicht nur durch ihre musikalische Leidenschaft, sondern auch durch ihren Hang zu grobem Unfug besticht“, heißt es in der Ankündigung zum Live-Abend im „Klubraum deluxe“.

Und das liegt an der eigenen Vorstellung der Bremer Truppe auf der Hand – Die Urlaubs-Ärzte, das sind: „Colt Cattivo, Zwillingsbruder des legendären El Cattivo. Er spielt Gitarre und Bass – dreckig, feige und gemein – und singt mit seiner verrauchten Stimme meist die fröhlich-düsteren Stücke. Graf Urlaub von Sonnenschein, der 13., spielt Bass und Gitarre und singt mit seiner glockenhellen Stimme für Liebe, Frieden und so. Magic Paul, einst Badeweltmeister, rundet das Ensemble mit seiner Cajon ab.“ Beginn ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.