„Dinner for one“: Wie Blankenburger Energiekosten für Silvester-Gala stemmen

Blankenburg - Irgendwie hat er in den zurückliegenden beiden Jahren gefehlt: der heiter-musikalische Jahresausklang mit dem Telemann Kammerorchester Michaelstein auf dem Großen Schloss in Blankenburg. Doch nun ist das Ensemble wieder am Start und präsentiert sein Silvesterkonzert „Dinner for one“ in zwei Veranstaltungen am Samstag, 31. Dezember. Im Theatersaal heißt es dann um 15.30 Uhr und noch einmal um 18.30 Uhr: „The same procedure as every year, James!“.